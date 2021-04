Manchester Utd-Roma, Solskjaer: “Contento per la vittoria. Commessi errori da scuola calcio”

Il Manchester United dopo lo spavento iniziale si impone sulla Roma per 6-2.

Europa League, Manchester Utd-Roma 6-2: i giallorossi si sciolgono alla distanza

Un partita a due facce quella tra gli inglesi e la società capitolina, con la squadra allenata da Solskjaer che è venuta fuori alla distanza mostrando tutto il proprio potenziale offensivo. Proprio il tecnico dei Red Devils al termine del match ha parlato ai microfoni di BT Sport, analizzando l’ampio successo dei suoi ragazzi.

Il tecnico norvegese è contento per il risultato, ma sottolinea come i due gol subiti siano stati causati da due distrazioni in fase difensiva: “Non credo che il lavoro sia finito, ma di certo quello fatto è un bel lavoro. Hanno segnato due gol su due azioni, la Roma ha qualità. Poi nel secondo tempo siamo stati bravissimi. So di avere tanti giocatori creativi in attacco che creano grandi momenti, ma serve equilibrio sempre. Pogba per esempio, in quella posizione mi è piaciuto molto perché aveva grande libertà. Detto questo sui due gol subiti ho visto errori da bambini, da scuola calcio e a questo livello non può succedere”.

