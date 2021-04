Manchester Utd-Roma, Pogba: “Eravamo molto motivati. Finale? Ancora non è finita”

Il Manchester United indirizza la doppia sfida contro la Roma vincendo 6-2.

I Red Devils dopo aver terminato il primo tempo in svantaggio per 2-1, sono rientrati con maggiore cattiveria e hanno ribaltato il match, imponendosi con ampio margine. La squadra di Solskjaer ha messo in mostra tutte le qualità offensive, con Paul Pogba che dopo aver regalato il rigore per un tocco di mano ingenuo, nel secondo tempo ha trovato pure la rete.

Proprio il francese al termine del match ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di BT Sports in cui ha analizzato l’importante vittoria: “Il risultato è positivo ma non è ancora finita. Dobbiamo restare concentrati e giocare una bella gara anche al ritorno, con la stessa mentalità. Nel primo tempo abbiamo concesso due gol su due errori. Nell’intervallo ci siamo detti di fare le cose per bene e di farle semplicemente. Il tecnico ci ha parlato. Eravamo molto motivati nel segnare più gol possibile. Il rigore? Non dovevo entrare. Non so farlo, ma ho provato a fare l’inglese. Devo allenarmi di più e imparare a fare i tackle senza le braccia alte”.

