Manchester Utd-Roma, Pellegrini: “Non so cosa sia successo, tenteremo l’impresa”

Il Manchester United ha surclassato la Roma per 6-2 nella semifinale d’andata di Europa League.

Manchester Utd-Roma, Bruno Fernandes: “Bravi a rimanere in partita. Roma? I cambi hanno pesato”

Successo travolgente per i Red Devils che non hanno lasciato scampo ai giallorossi che erano comunque riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-1. Il capitano della compagine romanista, Lorenzo Pellegrini, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per analizzare il match di Old Trafford.

“Non ho nulla da rimproverare alla squadra. Non so cosa sia successo nel secondo tempo e non è facile. Ai tifosi dico le cose che si dicono: proveremo a fare l’impresa al ritorno. Abbiamo provato a preparare questa partita come se fosse quella della nostra vita e lo faremo al ritorno”.