Inter-Shakhtar, il ds Boto: “Nerazzurri straordinari, ma noi abbiamo meno pressioni. Il nostro segreto…”

Lo Shakhtar Donetsk si prepara ad affrontare l’Inter nelle semifinali di Europa League.

La squadra di Luis Castro ha eliminato ai quarti il Basilea e, adesso, dovrà scendere in campo contro i nerazzurri di Antonio Conte. Un’avversaria ostica, che darà il massimo al fine di arrivare fino in fondo alla competizione. A presentare la sfida in programma domani sera, in un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW, il direttore sportivo degli ucraini José Boto, il quale si è soffermato anche sul format della Final Four dettato dall’emergenza Coronavirus.

“È un momento unico nella storia. Quando ci pensi a fondo realizzi che è un periodo non normale e mi manca la normalità. Però quando la palla inizia a rotolare me ne dimentico e conta il calcio, conta quello. Abbiamo fatto una stagione eccezionale, anche prima di questa partita abbiamo messo in campo un buon calcio in Europa, in Champions prima e in Europa League poi contro Benfica e Wolfsburg. Se la mettiamo in numeri i nerazzurri sono favoriti, ma dico cinquanta e cinquanta. L’Inter viene da un grande campionato, però, noi no e credo abbiano più responsabilità di noi. L’Inter è un’ottima squadra, non è solo un giocatore, non possiamo concentrarci solo su Lukaku. Toglierei molti giocatori alla squadra di Conte“.

A proposito, invece, del momento positivo che gli ucraini stanno vivendo: “Il segreto è la visione del presidente e questa non cambia a causa dei risultati. Tutti sanno che dobbiamo lavorare secondo le sue idee e lo facciamo con entusiasmo, perché è il segreto di questo club. Che è come una famiglia. Posso solo dire che in futuro in Europa verranno sicuramente stelle dallo Shakhtar“.

