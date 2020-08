Inter, carica D’Ambrosio: “Shakhtar forte, ma noi pronti ad una grande gara. Lukaku? Sfrutteremo la sua forza, la squadra…”

L’Inter scalda i motori in vista della sfida di lunedì sera contro lo Shakhtar.

Superato l’ostacolo Bayer Leverkusen, l’Inter è pronto a tornare in campo per affrontare lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League in programma tra poco più di ventiquattro ore all”Esprit Arena’. Gara secca che decreterà chi tra le due squadre potrà accedere alla finale della prestigiosa competizione. Un impegno analizzato ai microfoni di “Sky Sport” dal terzino nerazzurro Danilo D’Ambrosio, soffermatosi sui punti di forza delle rispettive compagini.

“Lo Shakhtar è una squadra forte, con tante individualità. Sono veloci e tecnici, negli ultimi anni hanno sempre fatto bene. Li stiamo studiando bene, speriamo di fare una grande partita. Indubbiamente loro sulle fasce hanno qualcosa in più, noi non ci affidiamo alle individualità. Affronteremo questa sfida come abbiamo sempre fatto, come una squadra. È una partita secca, non ci sono favoriti. Partiamo alla pari, la nostra forza è un gruppo che non si vedeva da tempo. Sto bene, ma tutta la squadra sta bene, altrimenti non saremmo arrivati a questo punto in Europa League”.

Infine, due battute su Lukaku: “Romelu è un grande attaccante, così come Lautaro e Sanchez. Lukaku sta facendo qualcosa di straordinario anche grazie alla squadra. È normale che cercheremo di sfruttarlo sempre, vista la sua forza fisica”.