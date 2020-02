Inter-Ludogorets, Vrba: “Buona gara, peccato avere subito il raddoppio. Ecco cosa ci è mancato”

Il Ludogorets fuori dall’Europa League.

I bulgari, in occasione del doppio confronto valido per i sedicesimi della competizione, si sono arresi all’Inter, che ha trionfato sia in trasferta all’andata che questa sera tra le mura amiche di San Siro, a porte chiuse.

Europa League, Inter-Ludogorets 2-1: nerazzurri in scioltezza, Conte si prende gli ottavi

Il tecnico Pavel Vrba, intervenuto ai microfoni della stampa al termine del match, ha commentato con queste parole l’eliminazione: “Abbiamo giocato una buona partita, avendo anche le nostre possibilità di segnare. Mi dispiace però per l’errore commesso nel secondo gol. Nel secondo tempo abbiamo mantenuto il livello di gioco e ci è mancata solo la seconda rete, altrimenti l’avremmo pareggiata e sarebbe andato tutto nel verso giusto. Eravamo anche abbastanza aggressivi e continui nel pressing. Il primo gol? E’ stato molto importante per noi, ma la loro seconda rete ha deciso il passaggio del turno. Abbiamo fatto una buona gara, giocata meglio rispetto all’andata”.

