Europa League, primi due verdetti: Copenhagen e Shakhtar volano ai quarti di finale

I primi due verdetti dell’Europa League.

In attesa della sfida tra Inter e Getafe di questa sera e quella tra Roma e Siviglia di domani, nel pomeriggio odierno sono andate in scena due gare valida per gli ottavi di finale di Europa League: sono stati dunque emessi i primi due verdetti dopo la ripartenza del mondo del calcio e la chiusura dei campionati nazionali.

Sul campo dello stadio Parken il Copenhagen travolge l’İstanbul Başakşehir e ribalta la sconfitta per 1 a 0 subita durante la gara d’andata. I padroni di casa passano in vantaggio dopo soli quattro minuti grazie al colpo di testa di Jonas Wind su assist di Guillermo Varela. Nel corso del secondo tempo i danesi dilagano e chiudono definitivamente i conti: prima Wind trova la doppietta personale su calcio di rigore, poi Jensen fissa il risultato sul 3 a 0 con un bel tiro dal limite dell’area di rigore. Il Copenhagen passa ai quarti di finale dove affronterà la vincente tra il Manchester United e il LASK: i Red Devils dovranno soltanto limitarsi a mantenere il risultato vista la straripante vittoria per 5 a 0 raccolta all’andata.

Combattutissima e molto avvincente la gara tra lo Shakhtar Donetsk e il Wolfsburg: i due club si affrontano a viso aperto per novanta minuti cercando di trovare la via della rete. Sfida perfettamente equilibrata anche dal punto di vista delle espulsioni: al minuto 67 i padroni di casa rimangono in dieci per il rosso di Khocholava, e soltanto tre minuti dopo Brooks segue le sue orme dopo il secondo cartellino giallo della sua partita. La gara si sblocca nei minuti finali: la doppietta di Junior Moraes e il gol di Manor Solomon fissano il risultato finale sul 3 a 0, mettendo la parola fine sulla qualificazione dello Shakhtar.

Gli uomini di Luis Castro passano il turno grazie alla vittoria per 2 a 1 ottenuta in Germania durante la gara d’andata: gli ucraini giocheranno i quarti di finale contro la vincente della sfida tra l’Eintracht Francoforte e il Basilea.