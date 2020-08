Europa League, Inter-Getafe: Conte sceglie la coppia LuLa, le formazioni ufficiali

L’Inter scende in campo per affrontare il suo destino.

Dopo la sfuriata di Antonio Conte e la pace momentanea ritrovata con il presidente Steven Zhang, l’obiettivo dell’Inter sarà adesso quello di battere il Getafe in occasione degli ottavi di finale dell’Europa League: i nerazzurri avranno bisogno di vincere questo scontro diretto per passare il turno e provare ad arrivare fino alla fine della seconda competizione europea per importanza.

Di seguito le formazioni ufficiali del match della Veltins-Arena, che inizierà alle ore 21:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’ ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

Getafe (4-5-1): David Soria; Olivera, Etxeita, Djene, Damián; Arambarri, Timor, Nyom, Maksimovic, Cucurella; Jaime Mata.