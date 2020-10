Europa League, Milan-Sparta Praga alle 18.55 a San Siro: quote dei bookmakers e probabili formazioni

Cresce l’attesa per Milan–Sparta Praga.

Dopo il successo nella sfida d’esordio contro il Celtic, i rossoneri, reduci dal pareggio per 3-3 in campionato contro la Roma, proveranno a sfruttare il momento positivo anche in Europa League. La gara, in programma alle ore 18.55 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, sarà visibile in tv su Sky e in streaming sulla piattaforma dedicata Sky Go. Le quote e i pronostici dei bookmakers vedono nettamente favoriti i padroni di casa. Il segno 1, infatti, è quotato a 1.37, il segno X a 5.00 e infine il segno 2 a 7.70.

Milan-Sparta Praga, Pioli alla vigilia: “Farò qualche cambio, fiducia in Tatarusanu. Ibrahimovic…”

Per provare a regalare un’altra gioia ai tifosi rossoneri, Stefano Pioli si affiderà all’ormai collaudato 4-2-3-1 con Dalot che – in difesa -darà un turno di riposo a Theo Hernandez a sinistra. A destra spazio a Calabria e al centro del reparto Kjaer, Romagnoli. A centrocampo Tonali sarà schierato al posto di Kessié: per entrambi è la prima panchina stagionale. Sulla trequarti, invece, agiranno Castillejo, Diaz e Krunic alle spalle del solito Ibrahimovic, ormai al top della sua condizione fisica dopo aver superato anche l’incubo Coronavirus. In porta conferme per Tatarusanu.

Milan-Sparta Praga, Krunic: “Sarà un match complicato. Nuovo ruolo? Ho il mio pensiero”

Anche Václav Kotal per tentare l’impresa proverà ad affidarsi al suo 4-2-3-1 con Hera tra i pali, Sacek e Hanousek sulle rispettive fasce e la coppia Vitik-Lischka al centro della difesa. A centrocampo spazio a Pavelka, Travnik Karabec, Dockal, Polidar dividi su due linee e in avanti toccherà a Kozak.

Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Bennacer, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Piol.

SPARTA PRAGA – (4-2-3-1): Heca; Sacek, Vitik, Lischka, Hanousek; Pavelka, Travnik; Karabec, Dockal, Polidar; Kozak. All: Kotal.