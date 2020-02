Europa League, l’andata dei sedicesimi: risultati e marcatori delle prime otto gare

Ritorna anche lo spettacolo dell’Europa League.

Dopo due giornate di Champions League torna anche la seconda competizione europea per importanza, in occasione dell’andata dei sedicesimi di finale: in campo due italiane, l’Inter e la Roma, in campo contro Ludogrets e Gent.

Gli uomini di Antonio Conte riescono a battere 2 a 0 il club bulgaro grazie al primo gol in nerazzurro di Christian Eriksen, che sfrutta al meglio la sponda di Romelu Lukaku trovando la via della rete con un tiro molto preciso. Vince anche l’Eintracht Francoforte, che travolge il Salisburgo in casa realizzando ben quattro gol: protagonista assoluto Daichi Kamada, autore di una tripletta. Domina anche lo Sporting Lisbona, che rifila tre reti all’İstanbul Başakşehir e compie un grandissimo passo in avanti verso gli ottavi di finale.

Europa League, Ludogorets-Inter 0-2: la prima volta di Eriksen, Lukaku chiude i giochi

Brutta sconfitta per il Benfica che perde il big match contro lo Shakhtar Donetsk ma riesce comunque a trovare una rete molto importante in vista della gara di ritorno. Cade anche l’Ajax che perde 2 a 0 contro il Getafe, vittorioso grazie alla rete di Deyverson colpito poi da un accendino lanciato dai tifosi ospiti. Un pareggio per il Siviglia, che dopo ottanta minuti di svantaggio riesce a salvare la gara contro il Cluj. Non riesce a vincere nemmeno il Manchester United: il Club Brugge passa in vantaggio con Emmanuel Dennis ma poco dopo i Red Devils trovano il pareggio con il solito Martial. Chiude il quadro la gara tra Copenhagen e Celtic, terminata 1 a 1.

Di seguito i risultati e i marcatori delle prime otto sfide odierne:

Club Brugge-Manchester United 1-1 (15′ Dennis; 36′ Martial)

Ludogorets-Inter 0-2 (71′ Eriksen, 95′ Lukaku)

Eintracht Francoforte-Salisburgo 4-1 (12′, 43′ e 53′ Kamada, 56′ Kostic; 85′ Hwang [R])

Copenhagen-Celtic 1-1 (52′ N’Doye; 14′ Edouard)

Cluj-Siviglia 1-1 (59′ Deac [R]; 82′ En-Nesyri)

Sporting Lisbona-İstanbul Başakşehir 3-1 (3′ Coates, 44′ Sporar, 51′ Vietto; 77′ Visca [R])

Shakhtar Donetsk-Benfica 2-1 (56′ Alan Patrick, 72′ Kovalenko; 66′ Pizzi [R])

Getafe-Ajax 2-0 (37′ Deyverson, 93′ Kenedy)