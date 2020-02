Europa League, Ludogorets-Inter 0-2: la prima volta di Eriksen, Lukaku chiude i giochi

L’Inter ipoteca la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.

I nerazzurri hanno superato per 2-0 in trasferta il Ludogorets e adesso nella gara di ritorno dovranno gestire un punteggio più che rassicurante. Ad aprire il match è stata la prima rete con la nuova maglia di Christian Eriksen che a 71′ ha trafitto l’estremo difensore di casa con una conclusione dal limite dell’area su servizio di Romelu Lukaku. Il raddoppio interista porta la firma proprio dell’attaccante belga che nei minuti di recupero ha trasformato un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo di mano in area di rigore.