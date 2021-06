Germania, Prince Boateng attacca Low: “Jerome out da Euro 2020? Un disastro”

L'attuale attaccante del Monza sulla scelta di Low di non convocare il fratello in nazionale

Jerome Boateng non convocato dalla Germania per Euro 2020.

Il difensore tedesco, fresco dell'addio al Bayern Monaco dopo anni di successi e soddisfazioni, non ha ricevuto la chiamata da parte di Joachim Low. Il commissario tecnico della nazionale tedesca ha deciso di non portarlo con se all'Europeo, in merito a tale situazione ha detto la sua il fratello del calciatore e l'ex Milan, Kevin Prince Boateng.