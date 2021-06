Belgio, Hazard dubbioso: “Sto recuperando. Non mi sento ancora pronto”

L’Europeo della ripartenza prenderà il via questa sera. Euro2020, Croazia e Scozia non si inginocchieranno contro il razzismo. Il motivo Uno degli eventi più attesi dell’ultimo anno e mezzo, che rivedrà i tifosi nuovamente...

Uno degli eventi più attesi dell'ultimo anno e mezzo, che rivedrà i tifosi nuovamente protagonisti sugli spalti. Una competizione che si preannuncia totalmente imprevedibile, con tantissime squadre che hanno le potenzialità per arrivare fino in fondo. Il Belgio è sicuramente una di queste squadre, con tanto talento in tutti i reparti, soprattutto in fase offensiva, dove potrà contare su giocatori come Lukaku e Hazard. Proprio quest'ultimo viene da una stagione piuttosto travagliata, ha giocato poco con la maglia del Real Madrid ed è stato vittima di diversi problemi fisici.