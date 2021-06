Euro2020, Croazia e Scozia non si inginocchieranno contro il razzismo. Il motivo

Le due federazioni non si inginocchieranno prima del fischio d'inizio dei match

Ad annunciarlo sono le stesse federazioni che sottolineano che il gesto abbia perso valore non riuscendo a cambiare concretamente la situazione, e che si impegneranno comunque a battersi per s configgere ogni forma di discriminazione.

"I giocatori della nazionale croata hanno deciso insieme prima dell'amichevole contro il Belgio che non si sarebbero inginocchiati e sono rimasti rispettosamente in silenzio durante il simbolico gesto dei loro colleghi belgi. Rispettiamo la posizione dei giocatori su questo e non imporremo l'obbligo per i giocatori croati di mettersi in ginocchio, poiché questo gesto non ha alcun legame simbolico con la lotta contro il razzismo e la discriminazione nel contesto della cultura e tradizione croata".