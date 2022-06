Sagramola: “Parole Baldini su Castagnini? C’è un motivo. A Silvio voglio dire…”

L'intervista rilasciata dal dirigente rosanero, Rinaldo Sagramola, in esclusiva alla redazione di Mediagol.it tra passato, presente e futuro del club di viale del Fante

Mediagol ⚽️️

Quale futuro per Silvio Baldini? Con la promozione in Serie B conquistata lo scorso 12 giugno, è scattato in automatico il rinnovo del contratto che lega il tecnico originario di Massa al club di viale del Fante. Tuttavia, nei giorni scorsi, Baldini ha posto pubblicamente una condizione imprescindibile per la sua permanenza in Sicilia: l'allenatore ex Carrarese, infatti, vuole accanto a sé il direttore sportivo Renzo Castagnini, il cui contratto è in scadenza. Intervistato in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, il manager del Palermo Rinaldo Sagramola - polo di riferimento in ambito gestionale ed amministrativo - si è espresso a tal proposito.

Intervista realizzata da Leandro Ficarra

"Le dichiarazioni di Baldini su Castagnini? Va dato merito all'allenatore di aver mostrato l'umiltà di riconoscere che la vittoria è figlia di tante componenti. Lui stesso ha detto che l'80% lo da la squadra, il restante 20% fa parte del contesto, ossia equilibri, solidarietà e lealtà. Lui stesso ha deciso di non allenare per sei anni poiché non si riconosceva per sua ammissione in un modo in cui domina l'ipocrisia. Nel momento in cui è venuto qui, come lui stesso ha detto per concludere il percorso iniziato 18 anni fa, ha trovato un contesto di fiducia tale che potesse esprimersi al meglio. Se una persona riconosce i meriti agli altri, con riferimento al direttore Castagnini, che è stato quotidianamente al suo fianco, è un atto lodevole e di grande onestà intellettuale. Lui è un mio amico e un grandissimo professionista, lavora con me da dieci anni tra Brescia, Vicenza e qui, partendo dai dilettanti. Non lo scopro ora, so chi è e come lavora con i giovani fin da quando lavorava nella Salernitana, dove vinse il campionato di C e B con tutti ragazzini. E' una persona onesta che merita il riconoscimento del lavoro che ha fatto, ed è bello che l'allenatore condivida i meriti con lui per quanto fatto. Se ci sarà un cambio di proprietà, chi verrà sarà legittimamente libero di scegliere le persone alle quali affidare i propri destini, nessuno però potrà togliere meriti e contributi a Baldini e Castagnini, questo per me è un motivo di particolare orgoglio", le sue parole.

"Silvio Baldini sulla panchina del Palermo nella prossima stagione? Per quello che è riuscito a dare a noi in termini di soddisfazione e di successo, io gli auguro il meglio possibile in assoluto perché penso che lui lo meriti. Suo futuro a Palermo? E' tutto nelle mani di chi arriverà. Che sia a Palermo o altrove, io credo che Baldini umanamente si meriti il meglio per recuperare quei sei anni sabatici, in cui decise di non allenare e farsi da parte dopo l'esonero subito da Zamparini a Palermo. Anni difficili per lui, in cui si è privato di soddisfazioni e gioie che merita di vivere con gli interessi. "Mio futuro? Se ci sarà un cambio di proprietà, chi verrà organizzerà come meglio ritiene. Conosco bene come funzionano le cose, conosco il mio mestiere e le dinamiche del nostro mondo, so come sono i rapporti che si possono instaurare con le proprietà. Non è assolutamente un problema per quanto mi riguarda", ha proseguito Sagramola.