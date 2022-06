Baldini torna sui suoi passi: “Restare a Palermo? Sì, ho un contratto”

A pochi giorni dalla promozione in Serie B conquistata ai playoff e con un futuro ancora tutto da scrivere, sono tante le incognite relative ai protagonisti della splendida cavalcata dei rosanero verso la cadetteria. Tra questi non manca il tecnico Silvio Baldini che, sebbene in un primo momento aveva posto le sue condizioni per restare sulla panchina del Palermo, adesso sembra essere tornato sui suoi passi. A confermarlo è lo stesso allenatore, in scadenza a giugno 2022 ma con rinnovo automatico in virtù della promozione in Serie B, durante un'intervista concessa ai microfoni di "Repubblica".