Mauri-Mediagol: “A Palermo come a casa, peccato non poter restare. Santana? Ho pianto con lui”. E su Martin…

L’avventura in rosanero di Juan Mauri.

Quindici presenze collezionate, di cui soltanto cinque da titolare, ed una rete messa a segno contro il Marsala. Il centrocampista argentino, infatti, complice la presenza incombente nell’undici rosanero dell’esperto Malaury Martin, non è entrato nelle gerarchie né è riuscito a dare mostra a trecentosessanta gradi le proprie qualità alla corte di Rosario Pergolizzi. Numeri e prestazioni che, alla resa dei conti, hanno portato la società a non inserirlo nella lista dei giocatori da riconfermare in vista della Serie C. Una brutta notizia per il giocatore, il quale tuttavia ha augurato il meglio al club di Viale del Fante.

In un’intervista rilasciata in esclusiva alla redazione di Mediagol.it, Juan Mauri ha ripercorso la sua esperienza in rosanero, soffermandosi sul rapporto con i compagni e sulle loro qualità.

“Felici, Silipo e Kraja? Sono grandissimi giocatori ma sono giovani, vedremo tra qualche anno dove arriveranno. Hanno tanta qualità e tanta voglia, ma ancora devono crescere. In Serie C ci sono difensori più forti e agguerriti rispetto alla Serie D. Martin? Non penso avrà difficoltà tra i professionisti, ha tanta esperienza anche in Francia e Inghilterra. Con l’esperienza anche un piccolo movimento ti aiuta, corri di meno giocando magari d’anticipo. Tecnicamente sappiamo tutti quello che può dare, farà sicuramente bene. Rigore contro il Marsala? Cinque partite e un gol, è comunque una buona media per un regista! (ride, ndr). Ricciardo e Sforzini? Penso che il Palermo punterà a prendere un esterno e due punte. Sapevo che Giovanni non sarebbe rimasto perché parlavamo molto. Non so cosa farà Nando, ma è un giocatore importante e spero che rimanga in rosanero. Santana? Aldilà del giocatore, penso che sia un grandissimo uomo. Abbiamo stretto una bella amicizia, non lo conoscevo prima. Lui vuole continuare a giocare, quando si è infortunato a dicembre piangeva come un bambino. Diceva che non poteva terminare in quel modo la sua carriera. Mi sono messo a piangere con lui perché è dura, ma in quel momento gli ho detto di pensare solo a guarire e che aveva ancora due-tre anni da giocare ad alti livelli“.

Infine, un bilancio sulla sua esperienza a Palermo: “In Sicilia la gente è diversa da quella del Nord. Sono molto contento di aver vissuto almeno un anno qui, avrei voluto continuare ma non è tutto possibile nella vita. Ho incontrato gente molto gentile, anche i vicini di casa. Anche se le cose non andavano bene durante il campionato, la gente continuava a darti forza. Ringrazio tutti, anche i miei compagni. Sarei potuto essere più importante, ma tutti mi hanno trattato benissimo. Ringrazio i tifosi palermitani per avermi fatto sentire come a casa, ho vissuto un’esperienza bellissima”.