Serie B, 16a giornata: pari Empoli, 3-2 Brescia a Ferrara e vince ancora l’Entella

Tre le gare delle ore 18,00 valide per la 16a giornata del campionato di Serie B.

Match dalle mille emozioni quello del ‘Paolo Mazza’ di Ferrara dove la sfida tra la SPAL e il Brescia si è chiusa 3-2 in favore delle Rondinelle. Ai padroni di casa non è bastata la doppietta messa a segno da Valoti, gli ospiti hanno trovato tre punti fondamentali grazie alle reti di Jagiello, Donnarumma e Bjarnason. L’Empoli non è andato oltre l’1-1 casalingo nella sfida contro l’Ascoli ma ha comunque conquistato il primato in classifica a parità di punti con la Salernitana. Successo esterno per la Virtus Entella che conquista la seconda vittoria di fila superando 1-o il Vicenza, a decidere la gara una rete di Koutsoupias.