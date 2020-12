Serie B, 13a giornata: il Pisa punisce il Lecce, punto prezioso per l’Empoli in casa Chievo. Risultati e classifica

Tredicesima giornata di Serie B.

Nel primo pomeriggio si sono disputate cinque gare valide per il suddetto turno che hanno confermato alcune certezze. Vittorie casalinghe per Brescia e Cremonese che superano rispettivamente Reggiana (3-1) e Cosenza (1-0), passo in avanti per le Rondinelle che si piazzano al decimo posto mentre escono per adesso dalla zona retrocessione i grigiorossi. Sorpresa inaspettata al via del Mare di Lecce dove i padroni di casa cedono 3-0 al Pisa, vittoria all’ultimo respiro per il Vicenza (2-1 sull’Ascoli) e pareggio tra Chievo ed Empoli con i toscani che restano primi insieme alla Salernitana.

Frosinone-Salernitana 0-0 (giocata ieri)

Brescia-Reggiana 3-1

Chievo-Empoli 1-1

Cremonese-Cosenza 1-0

Vicenza-Ascoli 2-1

Lecce-Pisa 0-3

Pescara-Monza (ore 16,00)

Venezia-SPAL (ore 18,00)

Reggina-Cittadella (ore 21.30)