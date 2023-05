Sampdoria-Empoli, probabili formazioni: Stankovic già in B, Zanetti vuole salvarsi

La preview e le probabili formazioni del match tra la Sampdoria di Dejan Stankovic e l'Empoli di Paolo Zanetti, valido per la 35a giornata di Serie A

Quasi tutto pronto per Sampdoria-Empoli. Il match - valido per la 35a giornata di Serie A - è in programma alle ore 20.45 nella suggestiva cornice del 'Luigi Ferraris'.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA La compagine ligure è il fanalino di coda di questa Serie A. Con diciassette punti totalizzati in trentaquattro partite disputate ha già rimediato la retrocessione matematica. Con due allenatori al timone: Marco Giampaolo prima e Dejan Stankovic poi, le cose non sono mai cambiate, o migliorate. Un peggioramento continuo, culminato nel naufragio. Sicuramente non dovuto esclusivamente alle scelte del corpo tecnico o alle prestazioni del gruppo squadra.

La Sampdoria rischia di fallire, Quagliarella e compagni ne hanno risentito, come tutto l'ambiente. La serenità non è mai arrivata tra le partite della Genova blucerchiata e questo non ha permesso al club di lavorare al meglio per mantenere la categoria. Le colpe sono diverse, difficile distribuirle. L'unica ambizione, al momento, è quella di chiudere la stagione a testa alta. A partire dalla gara odierna contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Match che potrebbe dare un misero riscatto alla squadra del tecnico serbo, reduce da sette gare senza vittoria. L'ultima, contro l'Udinese: persa 2-0, che ha ufficializzato la retrocessione in cadetteria.

In vista del match contro i toscani, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato da Stankovic. Davanti a Ravaglia, Gunter, Nuytinck e Amione comporranno la linea difensiva. Zanoli e Augello agiranno da esterni alti; Winks schermo e playmaker davanti la retroguardia, con Cuisance e Djuricic intermedi di una linea mediana a tre. In avanti, spazio alla coppia Lammers-Gabbiadini.

COME ARRIVA L'EMPOLI A tre giornate dalla fine, alla squadra di Paolo Zanetti basta un punto per consolidare la categoria. La squadra azzurra, da sempre riconosciuta come un pregiato laboratorio calcistico che ruba l’occhio e suscita ammirazione. Coralità, automatismi, indole propositiva, qualità dei giovani sono sempre stati dei marchi di fabbrica per l'Empoli del patron Corsi.

Con l'ex Venezia in panchina si è comunque andati verso quella strada, totalizzando trentotto punti in trentaquattro partite, senza mai impressionare per il calcio proposto, rimanendo comunque in linea con obiettivi prefissati. Valorizzazione dell'organico e salvezza. Con un punto da sfilare alla Sampdoria retrocessa questa sera, Caputo e compagni sono ad un passo dal raggiungimento del traguardo. Quest'ultimo così vicino, grazie agli ultimi due successi consecutivi, ottenuti contro Bologna e Salernitana.

In vista del match contro la Sampdoria, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato dal tecnico veneto. Davanti a Vicario; Walukiewicz e Luperto comporranno il tandem di centrali difensivi; Ebuehi e Parisi agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Marin e Grassi interni in zona nevralgica, mentre Baldanzi e Cambiaghi saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà con ogni probabilità in Henderson il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà Caputo.

Probabili formazioni Sampdoria-Empoli — SAMPDORIA (3-5-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Cuisance, Djuricic, Augello; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Stankovic.

A disposizione: 22 Turk, 39 Zorzi, 21 Murillo, 29 Murru, 5 Oikonomou, 26 Ilkhan, 36 Paoletti, 8 Rincon, 11 Sabiri, 28 Yepes, 31 Malagrida, 9 De Luca, 27 Quagliarella, 99 Rodriguez.

Indisponibili: Audero, Conti, Leris, Pussetto.

Squalificati: -. Diffidati: Gunter, Leris, Murillo.

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Marin, Grassi; Baldanzi, Henderson, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: 22 Ujkani, 1 Perisan, 26 Tonelli, 3 Cacace, 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 32 Haas, 21 Fazzini, 25 Bandinelli, 11 Akpa Akpro, 36 Guarino, 20 Degli Innocenti, 55 Vignato, 14 Pjaca, 9 Satriano, 91 Piccoli, 23 Destro.

Indisponibili: De Winter.

Squalificati: -. Diffidati: Fazzini, Henderson, Bandinelli e Satriano.