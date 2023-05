Leicester-Liverpool, probabili formazioni: Vardy sfida Salah. Klopp con Gakpo e Diaz

Il Leicester per rialzare la testa ed evitare la batosta della retrocessione, il Liverpool per continuare la propria scalata e consolidare la serie di vittorie consecutive. La preview e le probabili formazioni del match di Premier League.

Mediagol ⚽️

di Davide Raja

Obiettivi diversi, traguardi rispettivi non troppo distanti. La trentaseiesima giornata della Premier League si appresta alla sua conclusione e vedrà opporsi al King Power Stadium alle ore 21.00 il Leicester di Dean Smith contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Come arriva il Leicester — Il baratro della retrocessione si avvicina giornata dopo giornata per le Foxes, specialmente dopo il rocambolesco 5-3 in casa del Fulham, che ormai vedono quello storico scudetto del 2016 come un lontano ricordo. Di quella formazione sorprendente è rimasto solo lo stoico Jamie Vardy che ha il compito di trascinare verso la salvezza la squadra che lo ha reso un big del calcio inglese. Il traguardo non è così distante, specialmente dopo il ko dell'Everton contro il Manchester City, con una vittoria contro i Reds che riporterebbe momentaneamente il Leicester di nuovo a galla. Il calendario non sorride a mister Smith che dovrà affrontare nelle prossime partite anche un altra squadra in lotta per la Champions League come il Newcastle. Assenze di rilievo per le Foxes che faranno a meno di James Justin, Kelechi Iheanacho e Jannik Vestergaard.

Come arriva il Liverpool — In quanto a morale e forma fisica, il Liverpool è secondo in Inghilterra probabilmente solo al Manchester City in questo momento. La formazione di Jurgen Klopp si è decisamente ripresa dopo una prima parte di stagione non all'altezza e dall'eliminazione in Champions League contro il Real Madrid è cambiato il piglio dei Reds che, complici alcuni risultati favorevoli dagli altri campi, hanno risalito la china in classifica fino al momentaneo quinto posto. Fino a pochi mesi fa persino la zona Conference League sembrava complicata per il Liverpool che invece adesso è a quattro punti dal Manchester United quarto in classifica. Alcuni assenti di spessore al King Power Stadium per Klopp, che rinuncerà a Stefan Bajcetic, Naby Keita, Roberto Firmino e Thiago Alcantara. Spazio al tridente ormai collaudato in avanti composto da Salah, Gakpo e Luis Diaz.

Le probabili formazioni — LEICESTER (4-2-3-1): Iversen; Pereira, Faes, Soyuncu, Castagne; Ndidi, Dewsbury-Hall; Tete, Maddison, Barnes; Vardy. Allenatore: Dean Smith.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Luis Diaz. Allenatore: Jurgen Klopp.

Arbitro: Craig Pawson.

Assistenti: James Mainwaring, Marc Perry.

Quarto ufficiale: Andre Marriner.

VAR: Chris Kavanagh.

Assistente VAR: Stuart Burt.

DOVE VEDERLA — La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). Disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW TV, la piattaforma live e on demand.