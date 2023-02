Roma-Empoli, Zanetti: “Difficile perforare la loro difesa. Baldanzi ha tante qualità”

Le parole del mister dell'Empoli in seguito al ko rimediato contro la Roma

⚽️

Parola a Paolo Zanetti. Il tecnico dell'Empoli è intervenuto in sede di conferenza stampa in seguito al ko esterno rimediato contro la Roma di José Mourinho. Di seguito le parole del mister ex Venezia:

La Roma è troppo forte sui calci piazzati oppure siete entrati troppo distratti? “La Roma ha nelle sue corde le palle inattive come punto di forza. Avevamo anche studiato, ma abbiamo perso dei duelli. Dybala batte molto bene gli angoli e dopo 6’ stavamo sotto di 2 reti. Abbiamo corso altri rischi su palla inattiva, ci hanno surclassato dal punto di vista della fisicità. Oltre a questo, abbiamo fatto di tutto per rientrare in partita, lo abbiamo fatto mediante un’idea, cioè giocando a calcio. Non abbiamo sbracato, abbiamo costruito molto ma incontrando una difesa schierata al limite dell’area e molto difficile da perforare”.

Qual è la caratteristica migliore di Baldanzi? “Ha tante qualità, sia morali che tecniche. Gli manca qualche centimetro di più, ma Messi è piccolino ed è il miglior giocatore della storia. Baldanzi ha una visione di gioco straordinaria, ha una grandissima personalità e ha fatto una partita di spessore all’Olimpico. Tutto questo dice tanto sulle sue qualità che sono tecniche e mentali. È un diamante grezzo, ha un margine davanti a sé infinito. Farà parlare di sé”.

Cos’è successo nello specifico sui gol subiti? “Sui calci d’angolo marchiamo a zona, sono gli avversari che decidono dove posizionarsi. Non posso togliere Marin, Baldanzi, c’è stato un certo mismatch fisico. Non abbiamo nemmeno un paio di marcatori forti, abbiamo sofferto molto rispetto ad altre partite. Nella ripresa abbiamo marcato i 3-4 giocatori più importanti ed è andata meglio. Abbiamo avuto un baricentro altissimo e spesso siamo rimasti in pianta stabile nella metà campo della Roma. Cercheremo di non ripetere gli stessi errori”.