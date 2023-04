Milan-Empoli, Zanetti: “Loro squadra di altissimo livello. Obiettivo salvezza…”

Reduce dall'importante vittoria contro il Lecce , l' Empoli affronterà il Milan a "San Siro" nella ventinovesima giornata di Serie A . Quattordicesimo posto in classifica per gli azzurri, che conservano un margine di undici punti sul Verona terzultimo, avviandosi quindi verso una salvezza tranquilla. Alla vigilia del match contro i rossoneri, il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Affrontare il Milan dà le stesse insidie di sempre, al di là del fatto che arriva da una partita straordinaria col Napoli. Incontrare le grandi squadre per noi è sempre difficile. E' superfluo elencare le armi che ha questa squadra che è di altissimo livello italiano ma anche europeo. La cosa più importante sarà dare continuità a quello che dobbiamo fare noi. Noi veniamo da una partita altrettanto importante, la partita che dovevamo vincere e ci siamo riuscito. Ora come obiettivo abbiamo il mantenimento della grande attenzione che abbiamo trovato nell'ultima partita al di là dell'avversario. Il Milan ha una rosa talmente ampia e livellata che se farà cambi o no a noi cambierà poco. Non credo ci sia un vantaggio sul fatto che il Milan possa giocare in settimana. Queste grandi squadre sono abituate a giocare tante partite, mentalmente per loro tutte le partite e tutte le competizioni sono importanti. Al di là del turnover o di quello che faranno gli altri, dipenderà tanto chi saremo noi. L'anno scorso l'Empoli ha chiuso a 41 punti? Non abbiamo nessun obiettivo che si possa confrontare con il passato. L'obiettivo è salvarsi il prima possibile, se possibile e fare più punti possibili quest'anno per cercare di consolidare un percorso lavorativo iniziato a luglio con una squadra per tre quarti rinnovata. Dobbiamo guardare a quello che ci interessa: al futuro, a noi il passato interessa poco"