Milan-Empoli 1-0: decisivo Kalulu: Pioli batte Andreazzoli. Rossoneri in vetta

Nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A, il Milan di Pioli ha battuto per uno a zero l'Empoli di Aurelio Andreazzoli

⚽️

Vittoria di misura per il Milan di Stefano Pioli. Tre punti infinitamente pesanti per i rossoneri che, grazie alla rete di Pierre Kalulu, consolidano il primo posto in classifica. Ibrahimovic e compagni tengono a distanza la Juventus di Allegri uscita trionfante dal campo di Marassi contro la Sampdoria nella giornata di oggi.

Prima frazione di gioco ha visto la compagine rossonera essere padrona del campo, annullando ogni iniziativa dei toscani, e dimostrandosi pericolosa in avanti con Alessandro Florenzi al minuto 5' dopo una bellissima triangolazione con Kessiè e Leao, stroncata da un ottimo intervento di Vicario. Al diciannovesimo di gioco arriva il vantaggio del club meneghino, con la prima rete di questo campionato per Pierre Kalulu, a seguito di una punizione calciata da Giroud, ribattuta dalla barriera azzurra, è arrivata la pregevole conclusione dal limite d'area del difensore francese che ha piazzato il pallone nell'angolino basso. I rossoneri sfioreranno il raddoppio nei minuti finali del primo tempo, prima con il centravanti francese, a cui è stato murato il tiro dall'interno dell'area di rigore avversaria. Un giro d'orologio più tardi il colpo di testa dell'ex Chelsea, impegna ancora una volta l'estremo difensore degli ospiti, che risponde egregiamente.

Il secondo tempo vede gli uomini di Andreazzoli attuare un piano di gioco d'alto livello, mettendo seria difficolta alla compagine di Pioli, per buona parte nella seconda frazione di gioco, ai minuti 49' e 51' le conclusioni di Luperto e Bajrami impensieriscono particolarmente Mike Maignan, che salva il risultato di vantaggio. Il match termina 1-0 e lancia i rossoneri in fuga, aspettando l'esito della sfida tra Torino ed Inter.