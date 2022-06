Empoli, ufficiale l’arrivo di Paolo Zanetti: per l’ex Venezia un biennale con opzione

Una stagione piena di valori e soddisfazione per l'Empoli, che ha deciso di sollevare dal ruolo di tecnico Aurelio Andreazzoli, nonostante la salvezza raggiunta e la valorizzazione della rosa, molto giovane messa a disposizione del tecnico ex Genoa. In seguito a questa scelta la società toscana, ha scelto come sostituto per la panchina, Paolo Zanetti, ex allenatore del Venezia, con cui è stato autore della clamorosa promozione in Serie A nella stagione 20/21, ed esonerato nell'annata appena terminata a poche giornate dal termine del campionato, lasciando i veneti all'ultimo posto in classifica, ereditato poi dal tecnico della primavera Andrea Soncin, mancando l'impresa del mantenimento di categoria. Una scelta dell'Empoli annunciata tramite il proprio sito ufficiale con un comunicato: