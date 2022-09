Empoli-Roma 1-2: Dybala ed Abraham trascinano Mourinho. Bandinelli non basta

La Roma di Mourinho vince di misura in casa dell'Empoli per 1-2

Se lo aggiudica la Roma il posticipo del lunedì tra Empoli e Roma vinto dai giallorossi di Josè Mourinho per 1-2, grazie alle reti di Paulo Dybala e Tammy Abraham . Insufficiente l'ottima proposta di calcio messa in atto dai padroni di casa oltre che al provvisorio pari di Bandinelli .

Allo stadio Carlo Castellani la gara è stata subito indirizzata dall'attaccante argentino ex Juventus, con un gol di pregevole fattura che non ha lasciato scampo a Vicario, quest'ultimo protagonista di un ottima prestazione. Al gol del centrocampista dei toscani ha risposto il bomber inglese nella seconda frazione di gioco. Errore dal dischetto per Lorenzo Pellegrini che avrebbe potuto ipotecare il match. Risultato finale di 1-2 che rilancia i capitolini in campionato.