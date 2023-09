Empoli-Inter, Andreazzoli: “Zero punti, ma abbiamo vinto la nostra partita”

"In generale sono estremamente soddisfatto". Lo ha detto Aurelio Andreazzoli, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro l'Inter. Una vittoria, quella conquistata dalla squadra di Simone Inzaghi questo pomeriggio allo Stadio "Carlo Castellani", ottenuta grazie alla rete messa a segno da Federico Dimarco al minuto 51. Cinque successi su cinque in campionato per i nerazzurri, che restano in vetta alla classifica di Serie A a +3 sul Milan.