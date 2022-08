Empoli-Fiorentina, Zanetti: “Le motivazioni possono fare la differenza. Lammers…”

Dopo un inizio deludente contro lo Spezia, l'Empoli è chiamato a riscattarsi fin da subito nella seconda giornata di Serie A in cui affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Sul match in programma domenica 21 agosto alle 18.30 l'ex mister del Venezia, Paolo Zanetti, si è espresso in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni.