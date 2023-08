Empoli, ecco Caprile: “Qui piazza giusta per esordire. Mi ispiro a Buffon”

Prima esperienza in Serie A per Elia Caprile, portiere 2001 appena approdato all'Empoli. Dopo l'addio di Vicario, direzione Tottenham, il club toscano punta ad un altro giovane di prospettiva per difendere i pali in massima serie. Reduce dalla prolifica esperienza al Bari con il raggiungimento della finale playoff, Caprile arriva in prestito annuale dal Napoli, che lo ha acquistato a titolo definitivo. L'estremo difensore si è presentato in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni: