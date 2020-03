Empoli, Brignoli si racconta: “Toldo l’idolo di sempre, vi svelo la mia parata più bella”

Alberto Brignoli sulla sua avventura ad Empoli dopo l’addio al Palermo della scorsa estate.

L’estremo difensore di origini bergamasche ha lasciato il club rosanero dopo le note vicissitudini societarie e ha scelto di trasferirsi in Toscana insieme a Stefano Moreo, Kevin Cannavò e Roberto Pirrello. Il portiere classe ’91, intervistato dalla redazione di DAZN, ha parlato della sua esperienza in azzurro nonostante la stagione non si sia evoluta nella giusta maniera.

“A Empoli si sta davvero bene, si lavora bene e l’ambiente è sereno. Al Castellani vengono sempre 5mila persone e c’è un bel clima. Ci sono state contestazioni, come dopo il 4-0 subito a Frosinone, ma non potevamo dare torto ai tifosi, le aspettative erano alte e abbiamo toccato il fondo. Come il Benevento, anche la nostra società è strutturata bene per quanto riguarda la vicinanza alla squadra. La parata più difficile e bella di quest’anno è quella fatta nel secondo tempo contro il Crotone su Molina. Da piccolo il mio idolo era Toldo. L’anno scorso ho avuto modo di incontrarlo ed è stato emozionante. In casa mia chi segue il calcio è la mia compagna Camilla, è una calciofila incredibile e una grandissima tifosa della Sampdoria”.