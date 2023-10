Empoli-Atalanta 0-3, Andreazzoli: “La storia non finisce qui, è appena cominciata”

“Sono stati di più i meriti di chi ha vinto rispetto ai demeriti di chi ha perso. Sono stati bravi, mi hanno impressionato. Questo non significa che i miei mi abbiano deluso, perché hanno messo tutto quello che avevano. Non ho mai visto mancare la voglia di controbattere e di proporsi. La storia non finisce qui, è appena incominciata. Con i nostri valori possiamo costruire molto. Sarebbe opportuno segnare più gol. Le situazioni si decidono come le ha decise Scamacca stasera. Credo che il gol preso subito non ci abbia fatto bene. Ci siamo un pochino disuniti. Contro il Frosinone chiederò qualcosa in più, siamo obbligati. Quando avrò la possibilità di analizzare la gara di stasera credo che vedrò comunque qualcosa di interessante. Ma poi ci sono stati gli avversari che hanno meritato di vincere. Destro non so se ci sarà contro il Frosinone, Baldanzi senz’altro“.