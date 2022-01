Empoli, Andreazzoli: “Fallo su Zurkowski nettissimo. Gol subìto? Evitabile”

Le parole di Aurelio Andreazzoli, ai microfoni di Sky Sport nel post gara tra Venezia ed Empoli, conclusa con il risultato di 1-1 con le reti di Zurkowski e Okereke

“Non siamo riusciti a segnare il secondo gol, ma abbiamo giocato un calcio che mi è piaciuto molto. Se non chiudi la partita, la squadra avversaria torna fuori e mette qualcosa in più. Abbiamo perso un po’ le misure, il gol preso lo potevamo evitare. Su Zurkowski c’era un fallo nettissimo, ma di episodi così se ne sono visti tanti da entrambe le parti. Siamo soddisfatti per aver preso un punto importante e procediamo in questo senso. Dovevamo cancellare la prestazione della scorsa settimana e ci siamo riusciti. L’estetica dà piacere ai ragazzi e al pubblico, ma deve essere improntata alla produttività. Oggi siamo stati produttivi, ma non capaci di realizzare. Se continueremo così, miglioreremo anche in fase realizzativa. Sono partite difficili, talvolta si cerca di dare una certa impronta. Il disappunto arriva quando le decisioni non sono univoche. Noi abbiamo subito un gol in dieci, con un fallo netto su Zurkowski”