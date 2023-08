Virtus Castelfranco, ecco Silvio Berlusconi Boahene: quel nome e padre a Palermo…

Un calciatore classe 2005 ha esordito in prima squadra con la Virtus Castelfranco, club che milita nel campionato di Eccellenza dell’Emilia Romagna. Fin qui non sembrerebbe esserci nulla di particolarmente rilevante ma la curiosità della notizia sta tutta nel nome del debuttante: Silvio Berlusconi Boahene, diciassettenne modenese con un futuro calcistico tutto da scrivere con quindici minuti di campo contro il Conticella, secondo quanto raccontato da La Gazzetta di Modena, in cui ha rilevato Enrico Raspadori, fratello maggiore del più noto Giacomo in forza al Napoli ed anche nel giro della Nazionale italiana. "È un centrocampista centrale. Sono sicuro che potrò far bene, anche in Eccellenza", questo il commento tecnico del direttore sportivo Alessandro Ghidini.