Calciomercato Virtus Francavilla, preso l’ex Palermo Accardi. I dettagli del colpo

Accardi torna nel girone C di Serie C. L'ex Palermo ha deciso di sposare la causa Virtus Francavilla. I dettagli dell'operazione.

Nuova avventura per Andrea Accardi. L'ex difensore del Palermo aveva lasciato la Sicilia lo scorso gennaio trasferendosi al Piacenza in Serie C. L'esperienza individualmente positiva si è però conclusa con la retrocessione in D del club romagnolo, con Accardi che ha dovuto dunque cercare nuovi stimoli con altri club nel calcio professionistico.