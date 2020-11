Morte Maradona, Gascoigne punge Shilton: “Caro Peter, senza la Mano de Dios nessuno ti ricorderebbe”

Non perde mai l’occasione di far parlare di sé Paul Gascoigne.

L’ex centrocampista della Lazio e della Nazionale inglese ha tirato la sua stoccata ai danni di Peter Shilton. L’ex portiere britannico, passato alla storia per aver subito il famigerato gol beffa da parte di Diego Armando Maradona, nei quarti di finale del Mondiale di Messico’86, è stato il protagonista del botta e risposta con il connazionale.

Morte Maradona, nascono le strade con il suo nome: diversi comuni avanzano l’idea

Ecco le dichiarazioni di Gascoigne, durante il programma televisivo “Good Mornig Britain“: “Diego è stato un’icona del calcio, è stato un privilegio giocare contro di lui, in amichevole quando ero alla Lazio. Molta gente continua, ancora a tirare fuori la storia della “mano de Dios”, ma la realtà, caro Shilton, è che senza quel gol di Maradona, nessuno ti ricorderebbe”.

Morte Maradona, scatta l’allarme Coronavirus in Argentina: folla oceanica, si teme impennata di contagi

Peter Shilton, pur faticando qualche secondo nella risposta a Gascoigne, con il sorriso sul volto ha poi ribattuto: ” Grazie Gazza, ma poi, io ho giocato per altri 20 anni…”. Tipica ironia inglese, dopo che l’ex numero 1 dell’Inghilterra aveva ricordato come Diego non gli avesse mai chiesto scusa per “la Mano de Dios“.