Morte Maradona, scatta l’allarme Coronavirus in Argentina: folla oceanica, si teme impennata di contagi

Le folle oceaniche che si sono susseguite durante i giorni di veglia della salma del “Pibe de Oro” hanno fatto scattare il campanello di allarme a Buenos Aires.

Molte le critiche al Governo argentino da parte dei virologi e della politica, con un esponente dell’opposizione che denuncia il presidente argentino, Fernandez, per attentato alla salute pubblica.

Le riflessioni sono alquanto inevitabili, visto il contesto nel quale anche il Sud America, ed in particolare l’Argentina, come tutto il resto del mondo, è invischiata . La pandemia da Coronavirus continua ad affliggere anche oltreoceano, dove il lockdown si è protratto per oltre cinque mesi, senza interruzioni. Il timore di una brusca impennata dei contagi si fa sempre più concreto, soprattutto dopo i corposi assembramenti delle ultime 48 ore per le strade della capitale argentina. Ecco il motivo della feroce polemica esplosa in Argentina, che chiama in causa, prima di tutto, il presidente Alberto Fernandez.

Il virologo Arnaldo Casirò è di certo tra i primi a lamentare la calca verificatasi davanti alla Casa Rosada, così come lungo il tragitto compiuto dal feretro fino al cimitero di Bella Vista. Il medico, a capo dell’equipe dell’ospedale Alvarez, ha dichiarato: “Diciamo continuamente alla gente che dovrà fare sacrifici durante le feste di natale e capodanno, predichiamo il distanziamento sociale e poi assistiamo a scene del genere. E’ una totale incongruenza” – ha lamentato Casirò. “Mi ha addolorato tantissimo la scomparsa di Maradona. Però – ha aggiunto il virologo- sapendo benissimo che si sarebbero verificati grandi spostamenti di persone, si sarebbe potuto organizzare tutto in altri posti con minore rischio”. Nel frattempo, le autorità sanitarie della capitale argentina hanno reso noto di essersi immediatamente attivate per far fronte a un eventuale impennata dei ricoveri.

