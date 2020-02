Maxi Lopez, gli auguri social al figlio e la frecciata a Wanda Nara: “Il destino non ci consente di…”

Il duro attacco di Maxi Lopez.

Quello tra l’attaccante argentino, l’ex moglie Wanda Nara e il suo attuale compagno Mauro Icardi è sicuramente la storia di gossip più discussa degli ultimi anni per quanto concerne ovviamente il mondo del calcio. Dopo il tradimento con l’ex giocatore dell’Inter, la show girl argentina ha lasciato Maxi Lopez e portato con lei anche i tre figli avuti insieme: un dolore immenso per l’attuale centravanti del Crotone, che attualmente non può passare tutto il tempo che desidera con i propri figli.

Anche se non è solitamente molto attivo sui social network, Maxi Lopez ha scritto un lungo post sul suo profilo Instagram per fare gli auguri a Benedicto, uno dei suoi figli che ha compiuto otto anni. Questa la bella descrizione allegata ad una serie di foto che ritraggono padre e figlio: “Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita, né ho risposte per tutti i tuoi dubbi o per le tue paure, ma posso ascoltarti e cercarle insieme a te. Non posso cambiare il tuo passato o il tuo futuro, ma quando avrai bisogno di me sarò con te. Non posso aiutarti a inciampare, posso solo offrirti la mia mano così puoi tenerla e non cadere. Le tue gioie, i trionfi e le tue conquiste non sono le mie, ma sono contento quando ti vedo felice. Non giudico le decisioni che prendi nella vita, ti sostengo, ti incoraggio e ti aiuto se me lo chiedi o se non me lo chiedi. Non posso evitare le tue sofferenze quando un po’ di dolore ti spezza il cuore, ma posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterli insieme. Non posso dirti chi sei o chi dovresti essere, ti amo così come sei, perché fai parte di me e in questo giorno importante voglio dirti quanto ti amo e quanto sei importante per me con queste parole. Anche se il destino con ci consente di condividere la giornate insieme. Ti amo e ti auguro tanta felicità per i tuoi 8 anni“.