Manchester United, Haaland in volo verso l’Old Trafford? La foto del padre in aeroporto…

Erling Haaland non è diretto in Inghilterra.

Nelle scorse ore Aftenbladet, un noto giornale svedese, ha pubblicato una clamorosa indiscrezione di mercato secondo cui il giovanissimo attaccante del Salisburgo, che sta stregando a suon di gol i top club di tutta Europa, pronti a fare follie per aggiudicarsi le sue prestazioni in vista della prossima stagione, stava per partire in Inghilterra per incontrare i dirigenti del Manchester United.

Una notizia che ha ovviamente scosso il mondo del calcio, dal momento che il nome di Haaland è attualmente tra i più ambiti della piazza, ma che è stata prontamente smentita dal padre e agente del classe 2000. Alf-Inge Rasdal “Alfie” Haaland, ex difensore passato alla storia per i due scontri avuti con Roy Kean negli anni ’90, ha infatti postato una foto sul proprio account Twitter lanciando una provocazione diretta a Stig Nilssen, giornalista di Aftenbladet: “Forza Stig Nilssen, prova un’altra volta“.

L’immagine ritrae il figlio con un biglietto in mano e il tabellone delle partenze in aeroporto, e ha scatenato subito la fantasia dei fan che hanno iniziato ad interrogarsi circa la possibile nuova squadra di Haaland. Dietro la partenza del giocatore non c’è però nessuna operazione di calciomercato: con il campionato austriaco in pausa, il giovane centravanti starà probabilmente ritornando in patria per riposarsi in vista della seconda parte della stagione, durante la quale dovrà trascinare i suoi compagni di squadra verso la conquista dell’Europa League.

Non è dunque ancora nota quale sarà la prossima maglia che Haaland indosserà dalla prossima stagione, ma è certo che in estate ci sarà una vera e propria asta tra i top club europei che si sfideranno per aggiudicarsi uno dei talenti migliori sul mercato.