Leeds, omaggio al Loco dopo l’esonero: bar vicino Elland Road si chiamerà The Bielsa

Dopo l'esonero di Marcelo Bielsa dal Leeds United, un bar nei dintorni di Elland Road cambierà nome in omaggio al tecnico argentino chiamandosi "THE BIELSA"

Il visionario tecnico da poco esonerato dal Leeds United in Premier League, Marcelo Bielsa, nelle ultime ore sta ricevendo centinaia di messaggi d'amore da parte dei tifosi Whites, per omaggiare e ringraziare l'ex Marsiglia per quanto fatto per il club del patron Radrizzani.