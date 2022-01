FOTO Leeds, il nobile gesto di Bielsa: “El Loco” paterno con i bambini della cantera

Il tecnico del Leeds, Marcelo Bielsa, si è fermato con i bambini delle giovanili per dare loro un caloroso abbraccio paterno

Dopo la splendida vittoria del suo Leeds contro il West Ham per 2-3 in Premier League, il tecnico Marcelo Bielsa è stato fotografato durante un gesto affettuoso che dimostra lo spirito di squadra che il "Loco" ha sempre voluto rendere come proprio marchio identificativo.