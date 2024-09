Il dono dell’artista napoletano a Di Mariano per ricordare lo zio Totò Schillaci

Francesco Di Mariano ha ricevuto un tributo speciale dall’artista Luca Ascione , un’opera d’arte realizzata per celebrare il forte legame con lo zio. Un gesto che va oltre la semplice estetica, rappresentando un riconoscimento alla sua famiglia e al percorso intrapreso dal calciatore del Palermo . Il regalo, infatti, è stato descritto dallo stesso Di Mariano come un omaggio che lo ha profondamente emozionato: “Non è solo un quadro, è un tributo alla mia famiglia e alla mia carriera”.

IL LEGAME CON LO ZIO - Di Mariano ha sempre sottolineato quanto lo zio sia stato una figura fondamentale per lui, un punto di riferimento che lo ha accompagnato nel suo viaggio personale e calcistico. “Questo dipinto rappresenta il mio percorso e i sacrifici fatti per arrivare dove sono oggi”, ha spiegato il calciatore.

ASCIONE E IL SIGNIFICATO DELL’OPERA - L’artista Luca Ascione ha voluto omaggiare il calciatore non solo come atleta, ma come uomo. “Ho cercato di rappresentare i valori della famiglia, perché il calcio è spesso una metafora della vita” ha affermato Ascione. L’opera diventa così non solo una rappresentazione del legame familiare, ma anche un simbolo di resilienza e passione.