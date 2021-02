Grande Fratello Vip, lo strano sogno di Tommaso Zorzi sul portiere dell’Atalanta: “Auto contromano con Gollini…”

Il 14 settembre è partito ufficialmente su Canale 5 il Grande Fratello Vip.

Tra i concorrenti vi è anche Tommaso Zorzi. Il noto influencer nato a Milano il 2 aprile 1995 è certamente uno dei protagonisti indiscussi della nuova edizione del noto reality show, che chiuderà i battenti il prossimo 1° marzo. Talentuoso, sarcastico e brillante, Zorzi continua a far parlare di sé, dentro e fuori la casa più famosa e spiata d’Italia. Il suo Late Show, in onda ogni mercoledì in seconda serata su Mediaset Extra, è un vero e proprio successo. Sono 374.000 gli spettatori che si sono sintonizzati sul canale 55 del digitale terrestre lo scorso 10 febbraio, segnando il 4.7% di share. Numeri da record.

Intanto, questa mattina Tommaso ha raccontato di un sogno fatto nella notte con due bizzarri protagonisti: Pierluigi Gollini e Giulia Provvedi, ex fidanzata del portiere dell’Atalanta e amica dell’attuale gieffino. “Giulia era in macchina con il suo ex fidanzato, Gollini, e mi dicono: ‘Sali’. Erano in una Mercedes bianca. Salgo su questa mattina e inizia a fare tutta la circonvallazione in contromano, andando velocissimo e schivando le macchine. Ad un certo punto ci supera a sinistra una colonna di sedici macchine, sembrava la scorta del presidente, tra cui una macchina della polizia. E Pier mi dice: ‘No, se c’è la polizia allora andiamo’. Taglia, fa sbandare una macchina, rientra e mi riporta dove mi ha preso”.

Il racconto termina qui con i suoi compagni d’avventura che hanno ascoltato increduli e divertiti le parole del giovane influencer milanese. La relazione tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini è arrivata ai titoli di coda lo scorso maggio, quando hanno deciso di interrompere la loro storia.