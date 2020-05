Evra e il futuro da allenatore: “Amo lavorare con i ragazzi. Per fare bene? Bisogna partire da zero”

Dal campo alla panchina.

Patrice Evra, ex terzino di Manchester United e Juventus, è pronto per una nuova avventura calcistica, ma questa volta da allenatore. Intervistato a l’Equipe, il classe ’81 senegalese naturalizzato francese ha espresso la propria voglia di intraprendere la strada di coach, dopo aver seguito tutti i corsi: “Non so quale squadra allenerò, prenderò quello che l’universò mi concederà. Non stabilisco mai obiettivi, c’è il rischio di restare delusi. Adoro lavorare con i ragazzi. Qualcuno pensa che tutti coloro che hanno avuto una grande carriera da calciatori, diventeranno allenatori di alto livello. Ma non è vero, partiamo da zero. Se vuoi diventare un grande manager, devi dimenticare il giocatore che sei stato“.

