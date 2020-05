Juventus, il mistero di Higuain e Rabiot: i due bianconeri ancora all’estero, niente allenamenti individuali

Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot non si sono ancora presentati alla Continassa.

I calciatori della Juventus sono gli unici due a non essere rientrati a Torino, sebbene si debba precisare che nessuno dei due abbia infranto le regole. La situazione all’attaccante argentino è legata anche ai gravi problemi di salute della mamma che aveva riscontrato un malore proprio nella fase iniziale del lockdown. L’atteggiamento del centrocampista francese è quantomeno strano, dato che non ha degli alibi plausibili atti a giustificare la propria assenza.

Da evidenziare il fatto che il club bianconero ha avvisato i propri tesserati riguardo la possibilità di tornare ad allenarsi in modo individuale, ma fino alla convocazione ufficiale nessun obbligo di presenza. Se da una parte il comportamento di Higuain può essere giustificato dalla situazione delicata sofferta dalla madre, quello di Rabiot è del tutto non professionale. Come ribadito a più riprese nessuno ha infranto le regole, ma il calciatore transalpino si è reso protagonista di una decisione più che discutibile che avrà fatto infuriare anche Maurizio Sarri. Intanto, in vista del 18 maggio, si prevede il ritorno agli allenamenti di squadra e di conseguenza giornate di lavoro stabilite da orario e giorni precisi. Da lì in poi termineranno le giustificazioni con Rabiot che dovrà tornare dalla sua quarantena in Costa Azzurra.

