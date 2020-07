Curiosità, il figlio di Edmundo sul lastrico: vende marmellate per pagare le bollette

La strana storia di Alexandre Mortágua.

Il regista indipendente brasiliano e figlio dell’ex giocatore Fiorentina, Edmundo, sta attraversando un periodo più che negativo a causa della crisi causata dalla pandemia di Covid-19. Il ragazzo 25enne ha infatti raccontato di essersi gettato nel commercio dei vasetti di marmellata per ovviare alla carenza economica che ha colpito la propria famiglia. Lo stesso Mortágua ha inoltre confessato di non vedere il padre da ormai 16 anni e che ha dovuto adottare questa bizzarra soluzione per far in modo di pagare le bollette e l’appartamento in cui vive con un compagno. Il figlio dell’ex modella Christina Mortágua e proprio dell’ex centravanti brasiliano lo scorso anno ha dato vita a un documentario dal titolo “Tutti noi cinque milioni”. Una pellicola, trasmessa dal canale O Baile su Youtube, che raccontava il processo di riconoscimento della paternità in Brasile. Le dichiarazioni del giovane rilasciate nel corso di un’intervista concessa a “Luciana By Night”.

“Ho trascorso mesi davvero difficili. Adoro cucinare e insieme al mio compagno abbiamo deciso di produrre alcune specialità come le marmellate per riuscire a pagare le bollette. Edmundo?L’ultima volta che ho incontrato mio padre avevo 16 anni ed è stato per decisione di un giudice. È solo che, quando ricordo una persona che mi sta a cuore non penso che a mia madre. C’è un odore, una frase divertente o cibo delizioso mentre di lui non ho alcun ricordo”.