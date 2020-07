Real Madrid, Zidane: “Dobbiamo pensare solo a vincere. James? Non disprezzo nessuno”

Zinedine Zidane si proietta alla sfida di campionato contro il Granada.

Il tecnico del Real Madrid resta concentrato in vista delle ultime tre gare della stagione nelle quali i blancos dovranno ottenere almeno due successi per festeggiare la vittoria del titolo. Trasferta dunque fondamentale per le Merengues, come confermato dal proprio allenatore nel corso della conferenza stampa.Le dichiarazioni riportate da AS.

“Qui non si tratta di fare i conti, si tratta di vincere le partite. Ci dobbiamo focalizzare soltanto su quella di domani. Hazard? È con noi, questo è l’importante. Domani valuteremo. James Rodriguez? È vero, alcuni giocatori vengono impiegati meno di altri, ma tutti contribuiscono alla squadra. Io non disprezzo nessuno”.