Conte e il sesso pre partita: “Il consiglio è di fare il minimo sforzo possibile”

Antonio Conte è stato ospite dell'ultima puntata di Belve (che andrà in onda martedì 17 ottobre in prima serata su Rai 2 e di cui è trapelata già qualche anticipazione). Tra aneddoti e retroscena, l'ex allenatore di Inter e Juventus si è lasciato andare a qualche momento di ironia.

Sulla possibilità di tornare in panchina in Serie A: "Se mi piacerebbe allenare la Roma e il Napoli? Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Perché non ora? Non prendo squadre in corsa perché sono situazioni create prima".