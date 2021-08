Calcio e Coronavirus, Zenga “raddoppia” i vaccini: “Cosa non si fa per amore”

C'è chi non si vaccina e chi decide di farne addirittura due. E' il caso di Walter Zenga che dopo la prima somministrazione del siero cinese Sinopharm, ha deciso di vaccinarsi con Pfizer, per amore... del calcio. Il post Instagram dell'"Uomo ragno"

Se c’è qualcuno che non vuole vaccinarsi, Walter Zenga non è di sicuro tra questi. L’ex portiere di Inter e Sampdoria, oggi allenatore, che ha già ricevuto la doppia dose del vaccino cinese Sinopharm, con efficacia più bassa rispetto ad altre tipologie di sieri e soprattutto non riconosciuto a livello europeo per il rilascio del Green Pass, ha infatti deciso di vaccinarsi, sempre con doppia dose, anche col Pfizer. Queste le parole dell'"Uomo Ragno" attraverso il suo profilo Instagram.