Serie B, Ternana-Crotone: l’ex Palermo Falletti regala i tre punti agli umbri

Terminato l'anticipo del turno infrasettimanale di Serie B , valido per la quindicesima giornata. Al "Libero Liberati" di Terni i padroni di casa vincono di misura contro il Crotone , in gol Cesar Falletti .

Settimo gol in campionato per il fantasista ex Palermo, che al minuto 11 sblocca la gara lasciando partire un destro dai venticinque metri che non lascia scampo al portiere ospite, Marco Festa. Allo scadere della prima frazione di gioco, i rossoverdi perdono Proietti per doppia ammonizione. Nel secondo tempo il Crotone ci prova in diverse occasioni, al 48esimo gran botta di Mulattieri che si infrange sulla traversa, mentre al minuto 64 Vulic si vede cancellare il gol del pareggio del Var.