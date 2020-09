Serie A, tutto pronto per Crotone-Milan: quote e probabili formazioni. Le scelte di Stroppa e Pioli

Tutto pronto per Crotone-Milan.

I calabresi di Giovanni Stroppa sfidano in casa i rossoneri di Stefano Pioli, reduci dalla qualificazione ai playoff di Europa League, nella 2ª giornata di Serie A. La gara, in programma alle ore 18.00 allo Stadio “Ezio Scida”, sarà trasmessa in tv su Sky, canali Sky Sport Serie A e Sky Sport. Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara a senso unico, con la formazione ospite nettamente in vantaggio: il segno 1, infatti, è offerto a 5.75, il segno X a 4.30 e il segno 2 a 1.55.

Solito 3-5-2 per mister Stroppa, che non recupera l’acciaccato Riviere – in gol contro il Genoa al Ferraris – alla prese con un fastidio al polpaccio. In attacco, assieme a Simy, ci sarà Dragus. A centrocampo, Vulic sembra in vantaggio su Zanellato. In porta, spazio al solito Cordaz.

Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, risultato positivo al Covid-19, sembra aver scelto Ante Rebic come prima punta al suo posto. Tra le novità più importanti c’è l’esordio di Brahim e Tonali dal primo minuto. Per il resto tutto confermato con l’ormai consueta linea a 4 con Gabbia vicino a Kjaer e Calabria e Theo Hernandez sugli esterni.

Di seguito, le probabili formazioni.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Cigarini, Vulic, Messias, Molina; Simy, Dragus. Allenatore: Stroppa.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Brahim, Calhanoglu, Saelemaekers: Rebic. Allenatore: Pioli.